Osmar Barbosa está na semi dos 800m Osmar Barbosa está classificado para as semifinais dos 800 metros rasos. Mesmo ficando em quarto de sua bateria - a mais forte da fase eliminatória da competição -, Barbosa cravou o 14º melhor tempo no geral, o que lhe garantiu a vaga entre os 24 atletas que avançaram à próxima fase. O tempo de Barbosa: 1min45s94. O melhor tempo no geral foi de Wilson Kipketer, da Dinamarca, com 1min41s11.