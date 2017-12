Osmar Barbosa está na semifinal dos 800m O meio-fundista brasileiro Osmar Barbosa dos Santos já havia definido a estratégia que adotaria para buscar vaga nas semifinais dos 800 metros do Mundial de Atletismo, nesta sexta-feira, às 15h40 (horário de Brasília), no Stade de France: tomar a frente sem se poupar, buscando a classificação. Osmar não só ´puxou´ sua série, como a transformou na mais forte desta quinta-feira, em Paris. Dos 24 classificados para as semifinais, os cinco primeiros tempos saíram da série de Osmar (com 1min45s72). Na mesma série classificaram-se os outros dois atletas que são treinados pelo mesmo técnico de Osmar, o brasileiro Luiz Alberto de Oliveira: o norte-americano David Krummenacker (1min45s84) e o queniano Nicolas Wachira (1min45s86). ?Corri para me classificar, sem medo. Tínhamos uma estratégia (juntamente com Krummenacker e Wachira) de eu correr à frente, enquanto os dois seguravam os rivais, para nós três nos classificarmos. São os dois primeiros da série, mas a nossa prova foi muito forte e entramos por tempo", observou Osmar, confirmando o jogo de equipe com o queniano e o americano.