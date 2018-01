Osmar Barbosa faz índice no atletismo O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos venceu nesta sexta-feira os 800 metros no Grand Prix de Turim, na Itália, com o tempo de 1m45s36, índice A para o Mundial de Atletismo de Helsinque, em agosto. Matheus Inocêncio ganhou os 110 metros com barreiras (13s46) e Bruno Pacheco ficou com duas medalhas de bronze, nos 100 metros (10s42) e 200 metros (20s81).