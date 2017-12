Osmar Barbosa fica em 8º nos 800m O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos foi o último colocado na final dos 800 metros do Mundial de Atletismo de Paris. Ele fez o tempo de 1m46s28, o que lhe garantiu apenas o 8º lugar na prova. A medalha de ouro foi para Djabir Said-Guerni, da Argélia, com 1m44s81. O russo Yuriy Borzakovskiy ficou com a prata (1m44s84) e o sul-africano Mbulaeni Mulaudzi conseguiu o bronze (1m44s90). O queniano Wilson Kipketer, que é recordista mundial dos 800m e buscava seu quarto título mundial, terminou a final em 4º lugar. E na maratona feminina, também disputada neste domingo, o ouro foi para a queniana Catherine Ndereba, com o tempo de 2h23s55. As japonesas Mizuki Noguchi e Masako Chiba foram prata e bronze, respectivamente.