Osmar está fora da final dos 800 metros O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos não conseguiu classificação para a final dos 800 metros do torneio olímpico de atletismo. Ele foi apenas o sétimo na terceira série das semifinais da prova com o tempo de 1min48s23. O mais rápido das três baterias foi o queniano Wilfred Bungei, com 1min44s28.