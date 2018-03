Osmar vai à final dos 800 metros O corredor brasileiro Osmar Barbosa dos Santos se classificou neste sábado para a final da prova de 800 metros do Campeonato Mundial Indoor, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. O brasileiro fez a melhor marca das eliminatórias ao conseguir o tempo de 1min46s91. Com isso, é forte candidato ao pódio na prova deste domingo. Na véspera, o brasileiro já havia sido o melhor na primeira eliminatória da prova. O outro brasileiro na prova não conseguiu classificação. Fabiano Peçanha fez o tempo de 1:49.98 e ficou em sexto lugar em sua série. A final será disputada às 13 horas (de Brasília) deste domingo, último dia do Campeonato. Entre os principais adversários do brasileiro estão os quenianos Joseph Mutua, que este ano já correu a prova abaixo de 1:45.00 e William Yampoy. HUDSON - Nos 1.500m, o campeão pan-americano Hudson Santos de Souza foi o sétimo na Série 1, com 3:43.24 e não disputará a final neste domingo. Na semifinal dos 60m com barreiras, Redelen Melo dos Santos fez 7.74 e ficou de fora da final. Márcio Simão de Souza (60m com barreiras) e Claudio Roberto Souza (200m) disputaram a preliminar pela manhã e não se classificaram. JADEL - Neste domingo, Jadel Gregório faz a final do salto triplo (13h40 - de Brasília). Classificado para a final com 16,96, Jadel já saltou 17,46 este ano e ocupa o segundo lugar do ranking da IAAF, atrás apenas do campeão mundial Christian Olsson, da Suécia. RECORDES - O sábado terminou em Budapeste com dois recordes mundiais - ambos no feminino. A russa Tatiana Lebedeva estabeleceu a nova marca mundial para a prova de salto triplo ao saltar 15s25. A também russa Yelena Isinbayeva bateu o recorde no salto com vara, ao pular 4m86 - um centímetro menos que o recorde anterior.