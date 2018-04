Otimista, Gabriel Medina espera reagir em etapa nas Ilhas Fiji

Ainda sem ter vencido nesta temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL), Gabriel Medina espera retomar a velha forma no próximo evento, que será disputado nas Ilhas Fiji no mês de junho. Ele conta com o bom retrospecto na próxima sede do circuito, na qual se saiu vitorioso no ano passado. "Conheço bem as ondas de Fiji. Dá para dizer que são algumas das minhas favoritas."

Mas antes de viajar para o Pacífico Sul o atual campeão do mundo vai aproveitar o tempo que ganhou com a eliminação na etapa carioca do circuito para descansar e se preparar em Maresias, no litoral paulista.

A queda precoce de Medina na etapa do Rio frustrou as centenas de fãs que lotaram a praia da Barra da Tijuca e impediu o brasileiro de avançar no ranking. Ao ser eliminado na terceira fase do torneio, ele ficou na 16ª posição - somou apenas 1.750 pontos e vai para a quarta etapa com 9.200. Com isso, o atual campeão continuará afastado dos dez primeiros da classificação.

Mesmo assim, Medina não parece estar preocupado. E preferiu destacar a boa fase dos outros brasileiros. "Acho que nós temos mais vontade. Sabemos o sacrifício que passamos para chegar na elite. Todos os outros brasileiros também podem conseguir o título, no ano passado eu mostrei que é possível."

O surfista negou estar pressionado por causa dos resultados ruins. "Aqui no Brasil estou me sentindo bem, podendo ficar mais tempo com a minha família."