Ouro, Daiane aposenta ?Brasileirinho" Daiane dos Santos conquistou a medalha de ouro na prova de solo no último dia de competição da ginástica artística na Universíade de Izmir, na Turquia. A gaúcha se classificou para a final desta segunda-feira na primeira colocação. Na disputa, fez valer o favoritismo com a nota 9.525, sua melhor média neste ano. Duas chinesas completaram o pódio. Em segundo lugar ficou Ye Fan, que recebeu 9.362. A terceira colocada foi Nan Zhang, com 9.162. O ouro nas olimpíadas universitárias encerra a era ?Brasileirinho?, composto por Waldir Azevedo e Pereira Costa, nas apresentações de Daiane. O chorinho estreou também com ouro na etapa carioca da Copa do Mundo no ano passado. ?Esta foi a última vez que ela se apresentou com a música?, confirmou Eliane Martins, coordenadora técnica da Confederação Brasileira de Ginástica. A primeira competição com a nova trilha sonora deverá ser a Copa do Mundo de Stuttgart, na Alemanha, de 21 a 23 de outubro. Daiane também disputou a final das barras assimétricas ao lado de Camila Comin. No entanto, fora de sua especialidade, Daiane ficou com a quinta colocação e média 9.300. Já Camila recebeu 7.875 e terminou com o oitavo lugar. A medalha do ouro no solo foi a primeira de Daiane na Universíade. Na edição de 2002 do torneio que conta com a participação de atletas universitários de todo o mundo, ficou com a prata. Esta foi a quarta conquista consecutiva de Daiane em competições internacionais - ganhou a final da Copa do Mundo, em Birmingham (dezembro de 2004), e as etapas de São Paulo (abril de 2005) e Paris (maio de 2005) da Copa do Mundo.