Ouro do C2 masculino vai para China A dupla de canoístas chineses Guanliang Meng e Wenjun Yang conquistou, neste sábado, a medalha de ouro na prova do C2 masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas. A prata ficou com os cubanos Ibrahim Rojas e Frank Balceiro, enquanto o bronze foi para os russos Alexander Kostoglod e Alexander Kovalev.