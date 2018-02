Ouro dos EUA culpado por doping de 99 O Tribunal Internacional de Arbitragem declarou culpado o velocista norte-americano Jerome Young no caso de doping aberto pela Federação Internacional de Atletismo (Iaaf), pelo uso de nandrolona numa competição nacional em 1999. A decisão desta terça-feira vai de encontro à absolvição do atleta pela Federação Norte-Americana de Atletismo à época do flagrante. Na ocasião, a entidade norte-americana não havia classificado o episódio de Young como um caso de doping e o processo foi parar no tribunal, decidido somente hoje. Tanto que ele participou dos 4 x 400 metros dos Jogos de Sydney e foi medalha de ouro ao lado de Michael Johnson, Alvin e Calvin Harrison, Antonio Pettigrew e Angelo Taylor. Mas, assim como Taylor, não correu a prova final. Medalha - Segundo o tribunal, a comissão de apelação antidoping se equivocou e chegou a uma conclusão errada ao absolver Young. O velocista devia ser suspenso de 26 de junho de 1999 a 25 de junho de 2001 e devolver a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Sydney. A Iaaf vai decidir em sua próxima reunião de agosto, em Atenas, se os vencedores da prova terão que devolver as medalhas. ?A Iaaf está feliz de solucionar este caso, mesmo sendo retroativo de 1999. Chegamos a uma solução que corresponde com a nossa postura?, disse o porta-voz da Iaaf, Nick Davies.