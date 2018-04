Ouro e bronze para China na plataforma O chinês Jia Hu ganhou neste sábado a medalha de ouro na prova de plataforma de 10 metros do torneio olímpico de saltgos ornamentais ao somar 748.08 pontos. A prata ficou com o australiano Mathew Helm (730.56) e o bronze co o também chinês Liang Tian (729.66).