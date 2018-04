Ouro em Atenas, Scheidt é 3º na First O iatista Robert Scheidt não repetiu as boas atuações da Olimpíada de Atenas na Classe Laser e terminou o segundo dia de competições do Campeonato Brasileiro da Classe First 40.7, na Baía de Guanabara, em terceiro lugar na classificação geral. O barco baiano Odoyá, do qual Scheidt é o tático, largou antes do tempo previsto na primeira regata do dia e foi desclassificado da prova. Já na segunda regata, obteve a segunda posição. "Na hora da largada, nosso proeiro afirmou que estávamos dentro, por isso continuamos sem retornar a linha de chegada", afirmou o iatista. Uma das funções do proeiro no barco é no instante da partida ficar atento em relação ao alinhamento da proa com a linha de largada. Quem se beneficiou com o erro do barco de Scheidt foi João Signorini, tripulante do barco Spectaculus, que agora lidera no ranking geral. A segunda colocação está com o barco Alucinante Quetus, comandado por Luiz Carlos Simão e Ivan Pimentel (tático). "Parte da tripulação do barco é a mesma que disputa comigo o Match Race Brasil. Esta é uma oportunidade para ganharmos mais entrosamento", disse Signorini, que representou o Brasil na Classe Finn nos Jogos Olímpicos de Atenas. Assim como Scheidt, Signorini está de férias até o final do ano. Para esta segunda-feira, está previsto a realização das duas últimas regatas da competição. A largada da primeira foi marcada para as 13 horas. Caso uma das regatas não possa ser realizada pela falta de vento, o campeonato será encerrado apenas na terça-feira.