Ouro excêntrico em Berlim

Já era difícil não notar Phillips Idowu. Agora, será impossível não perceber a figura de cabelos vermelhos, faixa na testa, argolas prateadas nas orelhas e piercings na sobrancelha, nariz e abaixo dos lábios. O excêntrico britânico de 29 anos, descendente de nigerianos e nascido em Londres, tornou-se campeão mundial do salto triplo. A vitória no Estádio Olímpico de Berlim ontem levou Idowu às lágrimas. Seu terceiro salto (entre os seis possíveis) garantiu o título. A marca de 17,73 metros é a melhor do ano e também a melhor de sua vida. "Sabe de uma coisa? Esse é um dia excelente", disse o atleta, que derrotou o então campeão mundial e medalha de ouro em Pequim/2008 - o português Nelson Évora foi vice, com 17,55 m. Idowu também havia chorado em Pequim, porque o ouro ficou muito próximo. Ele chegou a liderar a final por três vezes, mas Évora venceu. Por isso, começou a pensar em Berlim no mesmo dia. "Assim que colocaram a medalha de prata no meu pescoço." Nelson Évora contentou-se com o segundo lugar. "Fiz o que pude e estou feliz. Gosto de ter um adversário como Idowu. É bom para o esporte e para o espetáculo." Com o lugar mais alto do pódio conquistado ontem, também saiu da sombra de um grande saltador britânico. Jonathan Edwards foi campeão olímpico e é dono do recorde mundial. Saltou 18,29 metros em 1995, quando tinha 29 anos. A mesma idade de Phillips Idowu, que completará 30 em dezembro. "Isso não fará diferença. Sinto que apenas agora estou chegando ao auge", avaliou. "Além do mais, ainda posso comprar carros esportivos, namorar com loiras de 21 anos e coisas do tipo. Sou um cara legal!" JADEL FICA EM 8.º No quarto dia de competições em Berlim, o Brasil ainda está longe de conseguir um bom resultado. Jadel Gregório não passou do 8º lugar. Saltou 16,89 m, quase 1 m abaixo de seu recorde sul-americano (17,90 m), estabelecido em 2007. "Não tive uma temporada muito boa", disse o paranaense de 28 anos. "Minha preparação começou atrasada, tive uma lesão na coxa direita e, durante o Troféu Brasil, machuquei o joelho. Hoje (ontem) saio com mais um brinde: uma fisgada no (músculo) posterior."