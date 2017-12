Ouro na ginástica é o primeiro em 100 anos A ginasta Daiane dos Santos talvez ainda não tenha a real dimensão de sua conquista nos exercícios de solo na final do Mundial de Ginástica, disputado na noite de domingo em Anaheim, na Califórnia. Pela primeira vez em cem anos da competição, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio. Até então, o melhor resultado era da ginasta Daniele Hypólito, que conquistou a medalha de prata no Mundial de Ghent, na Bélgica. Em uma série quase perfeita, a brasileira marcou 9.737 pontos e superou a romena Catalina Ponor (9.700) e a espanhola Elena Gomez (9.675). ?Jamais havia feito uma série como essa?, disse. Aos 20 anos, Daiane fez exercícios considerados pelo júri como de alto grau de dificuldade e dedicou o título à técnica Adriana Alves. No ano passado, ela ficou em quinto lugar no Mundial da Bélgica e nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos ficou com a medalha de bronze por equipes.