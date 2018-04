Ouro na Yngling fica com trio britânico A equipe britânica formada por Shirley Robertson, Sarah Webb e Sarah Ayton conquistou neste sábado a medalha de ouro na classe Yngling, que não teve brasileiras. A Ucrânia levou a prata com Ruslana Taran, Ganna Kalinina e Svitlana Matevusheva. O bronze foi para as dinamarquesas Dorte O. Jensen, Helle Jespersen e Christina Otzen.