Ouro no badminton fica para chinesa A chinesa Ning Zhang conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro no bandminton feminino ao vencer na final do torneio olímpico a holandesa Mia Audina por 2 sets a 1, com parciais de 8/11. 11/6 e 11/7. O bronze ficou com a chinesa Mi Zhou.