Ouro no dardo vai para norueguês O norueguês Andreas Thorkildsen ganhou neste sábado a prova olímpica do lançamento do dardo com a marca de 86,50m. A prata ficou com Vadims Vasilevskis, da Letônia (84.95m) e o bronze com o russo Sergey Makarov (84,84m).