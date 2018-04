Ouro no sabre vai para os EUA A norte-americana Mariel Zagunis conquistou nesta terça-feira a medalha de ouro na modalidade de sabre individual do torneio de esgrima dos Jogos de Atenas, vencendo a chinesa Xue Tan por 15 toques a 9. A medalha de bronze ficou com Sada Jacobson, dos Emirados Árabes, que ganhou da romena Catalina Gheorghitoaia, por 15 toques a 7.