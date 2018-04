Ouro nos 5.000m vai para Etiópia A fundista etíope Meseret Defar conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro da prova dos 5.000 metros, no Estádio Olímpico de Atenas, com o tempo de 14min45s65. Isabella Ochichi, do Quênia, levou a prata com 14min48s19 e outra atleta da Etiópia, Tirunesh Dibaba, o bronze, com 14min51s83.