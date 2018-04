Ouro olímpico no ciclismo em 2004, australiano morre aos 39 anos

Campeão mundial e olímpico de ciclismo, o australiano Stephen Wooldridge morreu. Nesta terça-feira, a Federação de Ciclismo da Austrália confirmou o falecimento do ex-atleta, de 39 anos. As causas da morte do medalhista olímpico não foram detalhadas.

Nos Jogos de Atenas, em 2004, Wooldridge fez parte da equipe da Austrália de perseguição que foi campeã olímpica. E, nessa mesma prova, o australiano também foi campeão mundial quatro vezes, em 2002, 2003, 2004 e 2006. Em 2005, ficou com a medalha de bronze nesse mesmo evento.

Depois da sua aposentadoria, ele assumiu cargos administrativos no ciclismo australiano. E a notícia da morte de Wooldridge provocou forte comoção na comunidade do ciclismo na Austrália.

"Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Stephen durante este momento muito difícil. Steve será lembrado por muitos, não só pelo seu sucesso nas competições, mas também pelas contribuições que ele fez em diversas funções no esporte", disse o presidente da Federação de Ciclismo da Austrália, Nick Green, em um comunicado.