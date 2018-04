Ouro para Claudia Poll na Itália Outro destaque no segundo dia da etapa italiana da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, na cidade de Imperia, foi a costa-riquenha Claudia Poll, que conquistou duas medalhas de ouro ? foi campeã nos 100 m (em 55s01) e 400 m (4min08s60), ambas no estilo livre. Medalha de ouro olímpica em Atlanta/96 e bronze em Sydney/2000, Cláudia, que deve encerrar a carreira depois desta temporada, consolida-se como uma das melhores nadadoras da história da América Latina.