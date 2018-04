Ouro vai para atirador alemão O alemão Ralf Schumann ficou com a medalha de ouro na prova de pistola de tiro rápido a 25 metros masculino, neste sábado, pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Schumann somou 694,9 pontos, contra 692,7 do russo Sergei Poliakov, medalha de prata. O bronze foi para Sergei Alifirenko, com 692,3 pontos.