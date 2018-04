Ouro vai para espanhol no C1 1.000 O canoísta espanhol David Cal conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no C1 1.000 dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele completou a prova com o tempo de 3min46s201. A medalha de prata foi para o alemão Andreas Dittmer (3min46s721), seguido pelo húngaro Attila Vajda (3min49s025), que ficou com o bronze.