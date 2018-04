Ouros e recordes para Thiago em Estocolmo

Thiago Pereira conquistou duas medalhas de ouro - e dois recordes sul-americanos - na largada da etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de natação em piscina curta (25 metros), sua primeira competição internacional desde o Pan-Americano do Rio, em julho. O brasileiro, recordista de medalhas no Pan - seis ouros, uma prata e um bronze -, venceu os 100 e os 400 metros medley na Suécia. Thiago chegou a Estocolmo no sábado, com 9 horas de atraso por problemas com os vôos. Perdeu um dia de treino, sem influência no desempenho. Alcançou sua vitória inicial, nos 400 medley, com extrema facilidade. Fez 4min06s30, com mais de 4 segundos de vantagem sobre o americano Robert Margalis, prata, com 4min10s76. Thiago melhorou seu recorde sul-americano, 4min09s10, obtido em setembro de 2004. Também nos 400 medley, Diogo Yabe foi quarto, 4min19s15. Nos 100 medley, vitória e recorde para Thiago em 52s97 - a marca anterior, 53s49, era dele desde 2006. O sul-africano Gerhard Zandberg foi prata, com 53s13. Os resultados surpreenderam o brasileiro. ''''Venho de uma fase dura de treinos e não sabia como seria meu desempenho'''', admitiu. ''''A tendência é melhorar com o decorrer das competições.'''' Thiago volta a cair na água hoje, nas eliminatórias dos 200 m medley. Depois de Estocolmo, segue para a etapa de Berlim, no sábado e no domingo. O circuito da Copa do Mundo termina em Belo Horizonte, com a Super Final, do dia 23 ao 25. Fabíola Molina também conquistou medalha (prata) e melhorou seu recorde sul-americano nos 50 m costas, com 27s56 - ouro para a alemã Daniela Samulski, 27s52. Além de Thiago, Fabíola Molina, Diogo Yabe, Henrique Barbosa, Frederico Castro, Tatiane Sakemi e Carolina Mussi competem hoje em Estocolmo.