Outros esportes pagam mais que futebol O que Kaká e Marta faturam por ano não chega nem perto dos esportistas que mais recebem no mundo. Na lista mais recente, divulgada pela revista Sports Illustrated, a conta que mais recebeu dinheiro foi a do golfista norte-americano Tiger Woods, com US$ 111,9 milhões (cerca de R$ 202 milhões) recebidos no ano passado, sendo US$ 100 milhões só de prêmios e publicidade. A lista é dominada por homens. A mulher mais bem paga do mundo do esporte é outra golfista: Michelle Wie, que faturou US$ 20,2 milhões (R$ 36,3 milhões) na última temporada. Mas está bem abaixo no ranking: ela é a 22ª na lista se considerarmos apenas os atletas dos Estados Unidos.