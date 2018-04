Pacaembu 'sofre' com evento, chuva forte e série de jogos O Corinthians reclamou muito do campo em Uberlândia, na derrota por 2 a 1 para o América-MG. Está acostumado a jogar no Pacaembu, um dos melhores gramados do País. A "casa" corintiana, contudo, pode também se tornar ruim para o jogo de domingo, diante do Atlético-MG.