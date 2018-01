Pacífico Sul é o desafio de veleiros Essa etapa da Volvo Ocean Race - a quarta, de um total de nove para completar a regata de volta ao mundo -, entre Auckland, na Nova Zelândia, e o Rio de Janeiro, tem duas fases bem distintas. A primeira e mais longa, que equivale a dois terços do total de 6.700 milhas náuticas (12.408 quilômetros), cruza todo o Pacífico Sul até encontrar as águas do Atlântico Sul no temido Cabo Horn. Esse trecho pode ser comparado às Mil Milhas de Indianápolis (nesse caso seriam cinco corridas seguidas com essa extensão), onde os participantes estão permanentemente testando o limite do equipamento e do suportável ao ser humano nas ondas gigantescas e nos ventos fortes que varrem os Mares do Sul. Leia mais no Jornal da Tarde