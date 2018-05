Pacquiao contesta acusações de Mayweather sobre doping

Manny Pacquiao aumentou na quinta-feira, 31, sua controvérsia com Floy Mayweather Jr. ao argumentar que este e outros o difamaram ao acusá-lo falsamente de utilizar drogas para melhorar o desempenho.

O apelo apresentado na corte federal de Las Vegas complica ainda mais os esforços para se chegar a um acordo em torno do combate programado para 13 de março entre ambos boxeadores. As negociações têm ficado prejudicadas pelas exigências do norte-americano Mayweather para que ambos pugilistas se submetam a exames de sangue e urina até pouco antes do combate.

Em sua resposta, Pacquiao assegurou que nunca teve resultado positivo em um exame antidoping, mas que Mayweather, seu pai e seu tio, assim como Oscar De La Hoya e o chefe do Golden Boy Promotions, Richard Schaefer, se posicionaram em uma campanha para fazer crer que o filipino utiliza medicamentos proibidos.

"A verdade não deteve a Mayweather e aos outros", defende-se o campeão. "Isso é porque estão motivados pela má vontade, rancor, malícia, vingança e inveja".

O advogado de Pacquiao, Dan Petrocelli, afirmou que seu cliente pode até se privar de milhões de dólares se os aficionados do boxe acreditarem que ele utilizou esteroides ou hormônio do crescimento humano para ganhar títulos em sete categorias.

"O dano a sua reputação e perda de oportunidades comerciais poderia ser de dezenas de milhões de dólares", assinalou Petrocelli.

A argumentação cita várias entrevistas dos envolvidos nas quais insinuaram que a fortaleza e poder de Pacquiao não chegaram totalmente de forma natural. Entre as entrevistas citadas está uma concedida via rádio, em outubro, na qual Mayweather Jr. alegadamente disse que a constituição física de Pacquiao era diferente "porque sabemos que as Filipinas consegue os melhores fármacos para aumentar o desempenho físico".

Schaefer disse que a resposta não foi uma surpresa, já que no começo da semana Pacquiao havia ameaçado apresentá-la e acrescentou que seus advogados a responderiam, mesmo com a continuidade das negociações para levar adiante a briga.

"Tenho escutado que estas negociações estão sendo produtivas", rebateu Schaefer. "Oxalá tenhamos algo nos próximos dias".

Conquista do sétimo título mundial de Pacquio contra Miguel Cotto. Foto: Jae Chong/AP - 15/11/09