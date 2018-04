Pacquiao encara tira-teima com Juan Manuel Marquez

SÃO PAULO - Os 94 milhões de habitantes das mais de 7 mil ilhas que formam o arquipélago das Filipinas estarão grudados na televisão para assistir ao seu maior ídolo. O boxeador Manny Pacquiao coloca o título mundial dos meio-médios (até 66,678 quilos), versão Organização Mundial de Boxe, diante do mexicano Juan Manuel Marquez, no MGM Hotel, em Las Vegas. O duelo está previsto para começar às 20h30 locais, 2h30 de amanhã de Brasília e 12h30 de Manila, capital filipina.

Dono de uma cadeira no Congresso de seu país, Pacquiao sonha com a presidência. Para isso, o pugilista sabe que deverá disputar as eleições de 2016, quando estará com 38 anos. A constituição filipina não permite que um candidato tenha mais de 40 anos. Então, Pacquiao usa cada luta como um grande cabo eleitoral. Pretende lutar mais meia dúzia de vezes antes de pendurar as luvas.

Mas, ao contrário da maioria dos políticos, Pacman não ilude seus eleitores. Boa parte dos US$ 30 milhões que ganhará de bolsa hoje será revertido para benefícios da população pobre de seus país. Em maio, após vencer Shane Mosley, o boxeador injetou US$ 4,5 milhões na construção de um moderno hospital. Desta vez, ele quer investir em fábricas para empregar mais de 100 mil funcionários.

Será a terceira luta entre Pacquiao e Marquez. Na primeira, em 2004, houve empate. A segunda Pacquiao venceu em decisão dividida. Sempre depois de 12 rounds. E Pacquiao promete estar na melhor forma física e técnica de seus 16 anos de boxe. "Sinto-me com 24, 25 anos", disse o filipino, que se motivou para mais um duelo com Marquez, após as declarações do rival de que não perdera os duelos anteriores. "Quero acabar com todas as dúvidas", disse Pacquiao, de 32 anos, que soma 53 vitórias (38 nocautes), três derrotas e dois empates. Ele soma dez cinturões mundiais em oito categorias.

Aos 38 anos, Marquez diz estar pronto para vingar as derrotas de seus compatriotas para o rival filipino, que soma dez vitórias sobre mexicanos, um empate e uma derrota. "Não luto só por mim. Esta vitória será de todo o povo mexicano, que vive o boxe diariamente e merece que eu leve este cinturão para casa", disse Marquez, que acumula 53 vitórias (39 nocautes), cinco derrotas e um empate, foi campeão dos penas e leves. Vai ganhar US$ 5 milhões.

Casa cheia, O ginásio do MGM Hotel estará lotado. Os mais de 17 mil ingressos foram vendidos há semanas. O ingresso mais barato custou US$ 200 e o mais caro, US$1,2 mil. Nos EUA, o evento só poderá ser visto pelo sistema pay-per-view e custa US$ 54,99. Mais de um milhão de assinaturas devem ser negociadas. Não há mais ingresso. No Brasil, o canal SporTV anuncia a transmissão.