Padre-boxeador sobe ao ringue para angariar dinheiro para a igreja

Com bom humor, mas sem perder a seriedade que sua vocação exige, o padre católico irlandês Pierre Pepper, de 37 anos, luta boxe para angariar fundos para sua paróquia na pequena cidade de Banagher, em County Offaly, nas margens do rio Shannon, no centro da Irlanda. Em um tímido pub, nos fundos da igreja de Saint Rynaghs onde ele reza missas pontualmente às 8 horas da manhã, foi montado um ringue para a luta, que foi apenas um dos eventos das festividades beneficentes.

Em um córner estava o padre Pepper, que havia passado os últimos dois meses em treinamento. Cinco vezes por semana ele se dirigia para o ginásio, onde todos os exercícios de preparação física foram realizados. “Como jogo futebol e danço muito, não senti tanto cansaço nos treinamentos”, afirmou. Do outro lado do ringue estava o paroquiano Jared Madden, que chegou a gravar vídeos ‘insultando’ o oponente com dizeres bíblicos. Tudo dentro de um humor fino.

O combate disputado em três rounds de três minutos teve Pepper como vencedor por pontos. Ele foi carregado pelos companheiros de paróquia, no melhor estilo Rocky Balboa. “Eu fui melhor. Tentei buscar o nocaute. Tive o cuidado de golpeá-lo, mas sem agredir sua cabeça”, disse Pepper. “Não pedi a ajuda de Deus, pois não sou mais que meu adversário para ter privilégio em uma disputa.”

O dinheiro arrecadado na festa foi revertido para o convento de São Vicente de Paula e para a pesquisa de doenças neurológicas. A luta foi à noite, mas no dia seguinte Pepper já estava na paróquia, onde comandou a missa às 8h e na sequência ouviu a confissão de dezenas de senhoras, que o parabenizaram pela vitória.