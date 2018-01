Padre reveza batina com trilhas de bike Da igreja para as trilhas de mountain bike. Essa é a rotina de Krzysztof Sopicki, polonês de 44 anos que decidiu revezar a batina com as pedaladas. Mais conhecido pelos fiéis da Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Cachoeiras de Macacu, no Rio, e das paróquias da congregação, como padre Cristóvão, esse peculiar esportista não abre mão de treinar pelo menos duas horas após cumprir seu compromisso sagrado diário. Percorre cerca de 30 quilômetros de trilhas com pedras, paus e buracos, nas regiões de Macacu e Guapimirim, onde mora. Leia mais no O Estado de S. Paulo