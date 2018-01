Pagliarini compete na Copa América O brasileiro Luciano Pagliarini, de 25 anos, ciclista profissional que há três temporadas compete pela equipe Lampre Daikin, da Itália, é um dos destaques da 4ª Copa América de Ciclismo, que será disputada sábado e domingo, a partir das 9 horas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Luciano tem várias conquistas nacionais e internacionais no currículo e ocupa o 433º lugar no ranking da União Ciclística Internacional (UCI). Além da Copa América, Interlagos será sede da prévia da Volta Internacional de São Paulo, que terá nove etapas e percorrerá cerca de 1.140 km pelo interior do Estado até o dia 18. Entre os principais títulos de Luciano estão três etapas do Tour de Langkawi, na Malásia, e os vice-campeonatos nas Voltas de Quatar e Algarve, em Portugal. O ciclista também disputou a Volta da Suíça e o Tour de France. Paranaense de Londrina, Luciano está de férias no Brasil e foi convidado pelos organizadores para correr com a camisa da seleção brasileira e aumentar a competitividade da prova, que também terá a presença das principais equipes de ciclismo do País e das seleções dos EUA, Argentina e Uruguai. Neste sábado, serão disputadas as categorias por idades - Kids II, Kids I, Juvenil e Master - e do free-power Montain Bike. E no domingo, acontecem as provas da elite feminina, às 8 horas, e masculina, às 9 horas, com transmissão da TV Globo.