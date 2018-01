Pagliarini de malas prontas para Itália Luciano Pagliarini abandona a Volta de São Paulo amanhã, dois dias antes do fim. Não por cansaço, mas para embarcar domingo para a Itália, para a que pode ser a maior temporada de sua vida. Leva enorme responsabilidade e um sonho tão grande quanto. A partir de segunda-feira, passa a treinar com a Liquigás Bianchi, considerada por muitos a equipe de melhor estrutura do ciclismo no mundo, e assume a vaga de um dos dois velocistas titulares do grupo, posto de grande cobrança e repercussão. O sonho: tornar-se o segundo brasileiro da história a vencer uma etapa da Volta da França, maior e mais tradicional prova do esporte - o primeiro foi o hoje técnico Mauro Ribeiro, em 1991. "Já estou confirmado como o velocista da Bianchi na Volta da França. Vou me preparar até julho, disputando muitas provas do melhor nível mundial, e vou para buscar uma etapa", diz o ciclista, de 26 anos, nascido em Londrina, que em 2003 correu 13 etapas da competição francesa. "Minha primeira meta é a Paris-Nice, em março. Quero vencer pelo menos uma das nove etapas. Depois, me volto totalmente à preparação para o Tour de France." Pagliarini será companheiro de equipe de estrelas como o também velocista Mario Cipollini, recordista de vitórias da Volta da Itália. "A equipe, hoje, é considerada a dos galácticos do ciclismo", diz o técnico Cláudio Diegues, da Memorial/Santos. "Pela idade, em breve o Luciano será um dos três melhores velocistas do mundo." Mauro Ribeiro, hoje técnico da Extra/Suzano, confirma. "É muito difícil ganhar espaço na Europa, ainda mais como velocistas, que são as vedetes, na Itália. Com certeza, o Luciano mostrará bons resultados no ano." Maturidade - Pagliarini considera-se maduro e pronto para o desafio. Após seis temporadas na Itália, tem vitórias de peso no currículo, uma Olimpíada disputada - a de Atenas, que abandonou antes da chegada - e um grave acidente. Na Volta da Itália de 2004, levou um tombo e sofreu traumatismo craniano, fratura na mão e escoriações por todo o corpo. "Estou firme. Vou para a Bianchi para ser o artilheiro, aquele que decide no final, que sai na foto." A primeira disputa da equipe será no dia 6, na corrida de Donoratico, na Toscana. "Agora, é chegar lá, baixar a cabeça e trabalhar. Sei que esperam muito de mim."