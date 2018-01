Pagliarini disputa a Volta de São Paulo Um brasileiro competindo pelo Real Madrid do ciclismo. É Luciano Pagliarini, de 26 anos e há seis vivendo na Europa, que disputará a temporada como profissional - a partir de 6 de fevereiro - pela Liquigas Bianchi, equipe italiana considerada a melhor do mundo. O paranaense Pagliarini, acompanhado por cinco jovens ciclistas da divisão de acesso da Bianchi, disputará a Volta do Estado de São Paulo a partir de domingo. A prova, que vale pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI), terá 1.437,3 quilômetros de percurso (1.096,2 cronometrados) e passará por cidades como São José dos Campos, São Carlos, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas, além de São Paulo. Sobre a Volta de São Paulo, Pagliarini disse que será "bom para a molecada da equipe sair um pouco do frio e rodar. Para mim também. Me preparo para a temporada, será um ano bem especial", explicou. Ele também elogiou o "bom momento" do ciclismo nacional. "Nos últimos anos ocorreram muitas mudanças, com a adoção de várias provas de qualidade, divulgação, muitas pessoas ajudando. Juntando tudo, acho que o ciclismo brasileiro tem dado grandes passos", revelou.