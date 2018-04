Pagode e chope na festança Assim que a partida contra o América-RN terminou na quarta-feira à noite, alguns jogadores do São Paulo não viam a hora de comemorar mais uma conquista: o pentacampeonato brasileiro. Como a diretoria, ao contrário do ano passado, não organizou uma grande festa em uma churrascaria, os atletas decidiram festejar por conta própria. Uns escolheram uma casa noturna na região oeste da cidade. Ao som de muito pagode, chope e mulheres, o zagueiro e revelação Breno, o atacante Diego Tardelli, figurinha carimbada na casa, o lateral-esquerdo Jadilson e o volante Zé Luís eram só alegria. Posavam para fotos com fãs e eram homenageados a todo momento pelo grupo Sétima Arte, que fazia questão de lembrar a conquista do título. Durante a noite, imagens da partida que acabara de ser realizada já podiam ser vistas no telão da casa. Jogadores festejando com as taças, lances, comemorações. Os quatro são-paulinos tiveram a companhia do goleiro Marcos, do Palmeiras. Ele também participou da festa. Cercado por muitas pessoas, e com o braço engessado por causa de mais uma fratura, o ídolo palmeirense era só sorrisos, assim como todos à sua volta. A festa rolou a madrugada toda e os jogadores deixaram a casa ao amanhecer. Afinal de contas, era hora mesmo de comemorar.