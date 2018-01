Pais processam NY por morte do filho de 16 anos em treino de futebol americano Mais de um ano depois da morte de Miles Kirkland durante um treino de futebol americano colegial, os pais do jovem, que tinha 16 anos no dia da fatalidade, decidiram processar a cidade de Nova York. Eles entendem que houve negligência das autoridades no tratamento ao filho, que sofreu um colapso durante uma atividade física.