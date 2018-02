Pais viajam 17 mil km de bicicleta para ver filho nos Jogos de Inverno

Os pais do esquiador freestyle suíço, Mischa Gasser, completaram uma verdadeira maratona para acompanhar o filho durante os Jogos Olímpicos de PyeongChang, na Coreia do Sul.

Guido e Rita Ruttimann pedalaram mais de 17 mil quilômetros entre de Olten, na Suíça, de onde partiram em março do ano passado, até a cidade sul-coreana e chegaram a tempo de acompanhar as disputas do jovem.

"Eu estou feliz de ver meu filho. Nós conseguimos! Foi fantástico", disse Guido à imprensa do parque olímpico nesta quarta-feira, 14.

O casal atravessou 20 países pedalando, mas precisou pegar um avião para passar entre a fronteira do Cazaquistão e da China por questões burocráticas e de segurança. De lá, pegaram outro voo até Seul, na Coreia do Sul, onde chegaram no último sábado, 10. Então, começaram a pedalar da capital sul-coreana até a cidade olímpica.

"Eu estava mais certo de que eles iam chegar aqui do que quando consegui a vaga para as Olimpíadas", brincou Gasser ao receber os pais na porte de um hotel de PyeongChang. No entanto, a aventura da família não terminou. Após acompanhar as provas do filho, eles vão pedalar até o Japão.