Pajero pode ser campeão em Ilhabela O barco ?Pajero TR4/Daslu?, do comandante Eduardo Souza Ramos, assumiu nesta quinta-feira a liderança da 29ª Semana de Vela de Ilhabela, o maior evento náutico da América Latina, e que reúne até o próximo sábado 178 embarcações. O ?Wiki Wiki?, que estava em primeiro, caiu para a terceira colocação. O ?Pajero?, de 43 pés, havia chegado em segundo (tempo corrigido) na regata Eldorado Alcatrazes, na abertura do evento, dia 20, e soma agora três pontos perdidos. O segundo colocado é o ?Cebion?, do comandante carioca Nelson Vacchiano, com nove pontos, seguido do ?Wiki Wiki?, de Geraldo Lowbeer, que perdeu 14. Na tarde desta quinta-feira, a competição prosseguiu com uma regata curta, de apenas oito milhas, no formato barla-sota, com a raia sendo montada fora do Canal São Sebastião, na Ponta das Canas. Eduardo Souza Ramos avaliou a prova desta quinta-feira: ?Os velejadores tiveram de ?buscar´ o vento. Quem mais trabalhou nos barcos foi o tático, que a todo momento analisava as condições do vento e a maré.? O Pajero largou bem e manteve a segunda posição por boa parte da regata de 25 milhas náuticas, atrás do barco argentino ?Flash Gordon3?. Os argentinos abriram significativa vantagem e chegaram em primeiro no tempo real, mas ficaram atrás do Pajero no corrigido. Os ventos fracos beneficiaram alguns barcos e atrapalharam outros. Foi o caso do Wiki Wiki, que terminou em 13º lugar e caiu na classificação geral para terceiro. Outro que se deu mal foi o ?BMW Curupira?, terceiro até então, que agora ocupa a sétima colocação. Nesta sexta-feira e sábado serão realizadas seqüências de regatas curtas e técnicas. Cada uma tem um percurso que varia de oito a 10 milhas náuticas ? como a distância entre os barcos é pequeno, o risco de ocorrer colisões aumenta. ?A raia montada para estas regatas é pequena e os ventos que sopram na região são fortes. Por essa razão, o tempo entre os barcos é menor e estes terão de realizar grande quantidade de manobras? explica o juiz de regata Cláudio Buckup.