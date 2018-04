Palácio Gustavo Capanema será 'QG' dos Jogos do Rio O governador do Rio, Sérgio Cabral, anunciou nesta sexta-feira que o Palácio Gustavo Capanema, no centro da cidade, vai abrigar o "QG" do Comitê Organizador da Olimpíada de 2016 e da Autoridade Pública Olímpica (APO), órgão responsável pelas obras de infraestrutura dos Jogos do Rio.