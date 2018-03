Palermo faz três e o Boca passa fácil pelo Atlas Entra ano, sai ano, e o ritual se repete: nos momentos decisivos da Libertadores, o Boca Juniors se agiganta e sem dó engole adversários que se atrevem a ficar no seu caminho. A vítima mais recente do maior vencedor da América Latina na última década foi o Atlas. O time mexicano recebeu os argentinos animado com o empate de 2 a 2 obtido na semana passada, em Buenos Aires, e não resistiu ao primeiro tempo do duelo no Estádio Jalisco: perdeu por 3 a 0 e está eliminado do torneio. Palermo foi o dono da noite. Com três gols, o experiente centroavante calou os 60 mil torcedores do Atlas que acreditavam no sonho de ir para as semifinais. A farra contou ainda com a participação direta de Riquelme e seus passes precisos. A combinação de classe e pontaria se mostrou eficiente para o Boca aos 20 minutos. Numa rápida descida, Riquelme notou Palermo livre, fez o lançamento e o artilheiro teve o trabalho de completar para o gol, sem dar qualquer chance para o goleiro Jorge Bava. A vantagem animou o atual campeão da Libertadores, que foi para cima do rival como se estivesse na Bombonera. Não demorou muito para a diferença aumentar: aos 34, Riquelme fez lançamento longo, Palacio controlou e rolou para Palermo completar. O Atlas já estava grogue e foi a nocaute aos 38, de novo por conta da dobradinha Riquelme-Palermo. O primeiro, garçom impecável, serviu o matador, que tocou por cima, por cobertura, para humilhação de Bava. O goleiro ficou tão desnorteado que aos 5 minutos do 2.º tempo foi expulso, depois de cometer falta em Palacio. Daí para a frente, foi apenas uma exibição do Boca, novamente candidatíssimo ao título da Libertadores.