Palmeiras acaba com time de vôlei Depois de levar o time de futebol do Palmeiras à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o presidente Mustafá Contursi está acabando com outras modalidades de alto rendimento disputadas no clube, como basquete, handebol e, em breve, o futsal. A equipe masculina de vôlei, uma das mais tradicionais do país, foi extinta após 12 anos. Leia mais no Jornal da Tarde