Palmeiras atrapalha Vasco e ajuda rival

O Palmeiras aumentou sua sequência sem vitórias no Brasileiro (são 10), não escapou definitivamente do perigo de rebaixamento (falta bem pouco), mas manteve a dignidade que prometeu antes do jogo de ontem no Pacaembu. Com o empate por 1 a 1 com o Vasco, acabou ajudando o Corinthians a assumir isoladamente a liderança do campeonato - os cariocas estão no segundo lugar, dois pontos atrás.

Se o resultado não foi o ideal, o Palmeiras pode respirar um pouco. Agora são seis pontos de diferença para o 17.º colocado, restando três jogos para o final da competição. Dependendo dos resultados dos adversários que estão abaixo, o time de Luiz Felipe Scolari pode nem precisar mais pontuar. Mas é bom não vacilar - seus próximos jogos são contra Bahia, São Paulo e Corinthians, três difíceis desafios.

Vencer ontem significava esquecer de vez o rebaixamento, e o discurso era um só: manter a dignidade e buscar os três pontos, não importando que o Corinthians se beneficiasse com o resultado. Mas foi só a bola rolar para que o torcedor palmeirense começasse a ficar irritado. Logo aos 4 minutos, em cobrança de escanteio, o Vasco fez 1 a 0 - Deola saiu mal e o zagueiro Dedé marcou de cabeça.

O gol animou ainda mais a torcida vascaína, que proporcionou de bela festa no Pacaembu - para não deixar torcedores visitantes fora, a polícia abriu até o tobogã do Pacaembu. Os palmeirenses das arquibancadas alternavam gritos de apoio e lamentação.

Felipão armou mal a equipe. Ao contrário do que fez na terça-feira, quando treinou uma formação mais ofensiva, acabou preferindo pela entrada de João Vítor no lugar de Fernandão.

O ataque formado por Luan e Ricardo Bueno não funcionou. E Patrik, como meia armador, se mostrou inoperante. As melhores chances foram mesmo nas bolas paradas de Marcos Assunção, ou nas jogadas pela lateral com Cicinho, que muitas vezes acabou exagerando nos dribles.

Com a vitória parcial, o Vasco recuou e procurou jogar nos contra-ataques. Diego Souza e Jumar ainda tentaram, mas pararam em Deola.

Mudanças. A segunda etapa começou com os visitantes pressionando, e Alan e Dedé tiveram chance de marcar. Percebendo a fraqueza do time, Felipão resolveu mudar, e acertou nas substituições. Com Pedro Carmona e Dinei no lugar de Patrik e Ricardo Bueno, respectivamente, o jogo ganhou um novo panorama.

Quatro minutos após a entrada dos atletas, o Palmeiras chegou ao empate. Depois de escanteio, aos 18, a zaga vascaína falhou e a bola sobrou para Luan.

Foi a primeira vez que a torcida carioca se calou - a outra foi no gol do Corinthians, contra o Ceará. O time vascaíno também sentiu o baque, mas o Palmeiras não soube aproveitar.

Aos poucos, o Vasco se recompôs em campo, só que passou a pecar nas finalizações. Já o Palmeiras errou nas trocas de passes e não pode reclamar do resultado final. Mas, como disseram alguns torcedores, já que era para ajudar o Corinthians, que ao menos fosse com uma vitória que assegurasse seu time na Série A do Brasileiro.