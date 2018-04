Palmeiras cai e está fora do G-4

Deu tudo errado para o Palmeiras ontem, no Recife. O time falhou muito na defesa e o Sport venceu por 3 a 1, quebrando um tabu de 19 anos sem vitórias em casa sobre o time paulista. Para piorar, a segunda derrota seguida (perdeu para o Juventude por 1 a 0, na quinta-feira), derrubou a equipe da zona de classificação para a Taça Libertadores da América - está em quinto lugar, com 55 pontos, e viu o Cruzeiro tomar-lhe o lugar no G-4. O primeiro tempo foi equilibrado e o empate teria sido um resultado mais justo. Mas aos 25 minutos Carlinhos Bala chutou em direção ao gol. A bola bateu no braço de Gustavo e o árbitro Carlos Eugênio Símon marcou pênalti. Diego Cavalieri foi no canto certo, mas Da Silva bateu com muita competência, bem no canto, deixando o Sport em vantagem. O melhor momento do Palmeiras aconteceu aos 37 minutos. Wendel acertou a trave de Magrão. No bate e rebate na área, a bola sobrou para Caio, que cabeceou, mas Carlinhos Bala salvou o Sport. O time ainda teria outra chance aos 46 minutos, quando Martinez cruzou e Makelele tentou fazer o gol de calcanhar. Não conseguiu. No intervalo, Geninho falou que tentaria fazer o Sport aumentar a vantagem utilizando o contra-ataque. Mas, logo no início do segundo tempo a estratégia foi ameaçada. Makelele foi derrubado por Magrão. Pênalti. A cobrança foi de Caio, aos 3 minutos, empatando a partida. Foi o primeiro pênalti marcado a favor do Palmeiras neste Brasileiro. O time do Palestra Itália, porém, teve pouco tempo para comemorar. Aos 11 minutos Carlinhos Bala avançou pela direita e chutou cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar e colocar o Sport em vantagem. Para piorar, um pouco depois os pernambucanos ainda aproveitaram falha de Gustavo, que tentou cabecear, mas colocou a bola nos pés de Carlinhos Bala. O atacante chutou entre as pernas de Diego. O zagueiro tentou se redimir do dia terrível com um gol aos 39, anulado por impedimento.