Palmeiras confirma a saída de Edmundo A reformulação do elenco do Palmeiras começou. Ontem, a diretoria confirmou que o atacante Edmundo, principal ídolo do time em 2007, não fica no clube. O contrato do jogador de 36 anos termina no dia 31 e não será renovado. Embora negue, o técnico Vanderlei Luxemburgo, antigo desafeto de Edmundo, é o responsável por sua saída. Mas o jogador deixou claro que não ficaram mágoas. "Só tenho a agradecer pelo carinho que recebi ao longo desses anos por parte dos torcedores", disse Edmundo ao site do Palmeiras. "Foram momentos inesquecíveis, cenas memoráveis e episódios que marcam qualquer ser humano. Sempre tive o Palmeiras no coração, desde o primeiro dia em que pisei aqui, em 1993", disse. "Aprendi a gostar o clube e, confesso, gostaria de ter saído com um título ou, no mínimo, a classificação para a Libertadores." O atacante elogiou a estrutura do Palmeiras e desejou sucesso para a equipe. "Foi ano de reestruturação. Muita coisa mudou para melhor. Espero que o Palmeiras consiga ser vencedor em 2008", disse Edmundo. O lateral-direito Paulo Sérgio também não fica no Palmeiras em 2008. THIAGO NEVES O técnico Vanderlei Luxemburgo vai trabalhar para convencer o meia Thiago Neves a trocar o Fluminense pelo Palmeiras, afirmou o gerente de Futebol Toninho Cecílio. O técnico vai encorajar o jogador a deixar de lado os problemas judiciais e se transferir para o Palmeiras, onde seria titular absoluto. "Qual jogador não tem interesse em trabalhar com o Vanderlei?", argumenta Toninho. "Temos essa e outras estratégias traçadas para trazer o Thiago Neves." Os empresários Delcir Sonda e J. Hawilla, parceiros do Palmeiras, também podem ajudar. Sonda até já havia adquirido 50% dos seus direitos econômicos, mas a Justiça do Trabalho do Paraná determinou que 100% dos direitos voltaram ao Paraná.