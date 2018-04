Palmeiras dá vexame no Palestra

O Palmeiras tornou a sua classificação para a Libertadores, objetivo no Campeonato Brasileiro, um pouco mais difícil com a inesperada derrota por 1 a 0, ontem, em pleno Palestra Itália, para o Juventude, penúltimo colocado. Há sete jogos a equipe não perdia na competição. Diante de bom público, 16.577 pagantes, que apoiou a equipe o tempo todo, quase sempre sob chuva, o time de Caio Júnior não se achou em campo. A derrota expôs como a equipe se complica quando seu principal jogador, o chileno Valdivia, suspenso, não pode atuar. Além de sentir a falta das suas jogadas de ataque, cria pouco do meio-campo para a frente. A sorte do Palmeiras foi que o Cruzeiro, adversário direto na luta para ficar entre os quatro que vão à Libertadores, perdeu também, e feio, para o Botafogo, 4 a 1, no Engenhão, no Rio. Com esses resultados, o time alviverde manteve-se com 55 pontos, em quarto. Empata com o Flamengo, terceiro, em tudo, mas perde no saldo de gols. Um dado exemplifica o quanto o Palmeiras não jogou bem: o Juventude teve Willam expulso ainda aos 21 do segundo tempo e, nem assim, conseguiu empatar a partida. As três bolas na trave enganam. Não foram ataques sucessivos e bem coordenados. "Tentamos, mas hoje nada deu certo. O jeito, agora, é vencer o Sport lá no Recife", disse o atacante Caio, autor do lance mais bonito, quando, de bicicleta, aos 33 do primeiro tempo, acertou o travessão. Quase nenhuma ação de perigo foi organizada pelo Palmeiras na etapa inicial. Makelelê não tem as características de suprir o ataque, sua função sem Valdivia. Caio Júnior tentou de tudo na segunda etapa. Tirou os dois laterais, Paulo Sérgio e Valmir, e colocou dois homens de frente, Luiz e William. O zagueiro Dininho também deu lugar ao atacante David. A equipe, sem inspiração, limitou-se quase a levantar bolas para a área. Valdivia vai poder enfrentar o Sport porque o presidente do STJD, Rubens Approbato, não acatou a sua suspensão preventiva, solicitada pela Promotoria do tribunal. Ele será julgado quarta-feira pelas agressões no jogo do Vasco e pode não jogar mais este ano.