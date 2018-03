Palmeiras descobre seu rival: ele mesmo O Campeonato Brasileiro ainda está no começo, mas, além de Inter, Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, por exemplo, o Palmeiras já apontou um dos seus principais obstáculos na busca pelo título: ele mesmo. Após a conquista estadual, o elenco alviverde se colocou como um dos favoritos na busca pelo primeiro lugar. E, segundo alguns jogadores, o Palmeiras só perderá o título se um desastre acontecer. Esse desastre não ficaria por conta da superioridade de outras equipes, mas, sim, viria na forma de um abalo emocional ou problemas dentro do próprio clube. "O nosso maior adversário é a gente mesmo", afirmou Denilson. "Temos de manter a mesma confiança, o mesmo astral. Se isso não acontecer vai ser um problema", avisou. "O favoritismo (do Palmeiras) existe, é inevitável não citar." Na semana passada, o atacante Kléber tratou de quebrar o bom ambiente ao dar uma entrada desleal no companheiro Maurício, durante treino. O técnico Vanderlei Luxemburgo puniu o atacante, não o escalou na vitória sobre o Internacional por 2 a 1, na última rodada, mas deve colocá-lo em campo no clássico de domingo, contra a Portuguesa, no Pacaembu. NO TRIBUNAL O meia Diego Souza vai ser julgado hoje no STJD pela expulsão (trocou empurrões com Carlinhos Paraíba) na derrota para o Coritiba por 2 a 0, em Curitiba, pela 1ª rodada. Ele vai responder pelo artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (agressão) e pode pegar a até 540 dias de suspensão.