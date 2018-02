Palmeiras deve anunciar três reforços até sexta A semana promete ser gorda para o Palmeiras, que pretende anunciar pelo menos três reforços até sexta-feira. Dois laterais, um volante, um meia e dois atacantes são os alvos. Os nomes são guardados a sete chaves, mas dentre os que "vazaram" estão os dos meias Diego Souza, do Grêmio, Thiago Neves, do Flu, e a dupla Keirrison e Pedro Ken, do Coritiba. Na ala direita, o nome é Elder Granja, do Inter, para o lugar de Paulo Sérgio, em negociação com o Botafogo. Para a lateral-esquerda, o clube quer Leonardo, da Portuguesa, mas o jogador deve ir para a Europa.