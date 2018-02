Palmeiras dispensa Caio e quer Dorival Jr.

Acabou sem nenhum título e nenhuma glória a passagem de Caio Júnior pelo Palmeiras. A decisão foi tomada ontem pela diretoria, que já tem uma reunião agendada para hoje com Dorival Júnior, substituído no Cruzeiro por Adilson Batista. A direção do Palmeiras não teve dúvidas na hora de escolher o sucessor de Caio Júnior, já sem clima para seguir no Palestra Itália após a perda da vaga na Taça Libertadores - ontem mesmo ele acertou com o Goiás. Dorival Júnior é sobrinho de Dudu, um dos ídolos da torcida palmeirense e que fez parte da chamada Academia nos anos 60 e 70 - Dudu também foi técnico da equipe. Atuou, a exemplo do tio, com a camisa alviverde entre 1986 e 1992, na mesma época em que Toninho Cecílio, hoje gerente de futebol, jogava. A boa campanha no Campeonato Paulista, quando venceu o forte São Paulo na semifinal e levou o São Caetano ao vice-campeonato (perdeu a decisão para o Santos), chamou a atenção de grandes clubes - acabou contratado pelo Cruzeiro. Foi dispensado, apesar de classificar o time mineiro para a Taça Libertadores. Dorival estava ontem em Florianópolis e viajou para São Paulo, onde, de acordo com pessoas próximas, tem uma reunião agendada hoje com os dirigentes palestrinos, apesar de o vice-presidente de Futebol, Gilberto Cipullo, negar o encontro que pode definir o 2008 do Palmeiras. ''''Não tem nada marcado'''', despistou o dirigente. O trabalho do novo treinador será árduo. E uma das dificuldades será conquistar a confiança da exigente torcida palmeirense, que pegou no pé de Caio Júnior durante muito tempo e exigia sua saída após os fracassos no ano - não se classificou para a semifinal do Estadual e foi eliminado pelo Ipatinga na segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, em casa. E alguns torcedores já se manifestaram contra a contratação de Dorival - o consideram inexperiente para comandar o time. Edmundo, cujo contrato se encerra neste mês, deve ter o mesmo destino de Caio Júnior: o adeus. Já recebeu proposta do Vasco e tem boas chances de ir para o Rio. Rodrigão é outro que não deve seguir no clube. O Palmeiras tenta a prorrogação de seu contrato com o Atlético-PR, mas o clube paranaense não quer aceitar. Alex Mineiro, que teria uma reunião ontem com a cúpula alviverde, segue com o futuro indefinido. O atacante havia sido indicado por Caio Júnior, mas agora, com a mudança de treinador, pode ter sua negociação emperrada. Logo após o Palmeiras anunciar a saída de Caio Júnior, o treinador fechou com o Goiás. Acertou contrato de um ano e será apresentado hoje em Goiânia. Ao site do clube paulista, avisou que sonha retornar um dia ao Palestra Itália. ''''Um dia voltarei para cumprir aquilo com que sempre sonhei: ser campeão pelo Palmeiras.'''' QUEM É ELE Nome: Dorival Silvestre Júnior Nascimento: 25/4/1962 Local: Araraquara (SP) Clubes que dirigiu: Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano e Cruzeiro Títulos: campeão catarinense (2004, com o Figueirense), campeão cearense (2005, com o Fortaleza) e campeão pernambucano (2006, com o Sport)