Palmeiras e Santos esperam definir hoje o técnico de 2008

Palmeiras e Santos esperam definir hoje o técnico para 2008. A novela que se arrasta por mais de uma semana já começa a irritar torcedores e conselheiros de ambos os clubes. E o desfecho depende muito da decisão de Vanderlei Luxemburgo, que deve dar hoje o ?sim? ou o ?não? para a renovação de contrato com o time da Baixada. A segunda opção parece ser a mais provável. A falta de dinheiro para investir na formação de um time de primeira linha pode fazer com que Luxemburgo opte pela saída da Vila Belmiro. Os dirigentes querem disputar o Estadual com uma equipe mais limitada e só depois ir atrás de reforços possíveis, para a disputa da Taça Libertadores. Na terça-feira, Luxemburgo teve uma reunião com dirigentes santistas. O gerente administrativo e financeiro, Dagoberto Fernando dos Santos, mostrou ao treinador as planilhas com o fluxo do caixa santista, para provar que o dinheiro que entra não dá para cobrir as despesas, o que inviabiliza qualquer investimento no futebol, por enquanto. É difícil que Luxemburgo renove o contrato na esperança de ter a verba, em fevereiro ou março, para por em prática o seu projeto de formar um time para ser campeão. Ele teme que se repita o ocorrido quando teve Nilmar nas mãos, mas o clube lhe negou os R$ 4 milhões para contratar o atacante dos seus sonhos. Por isso, como no fim de 1997, quando trocou o Santos pelo Corinthians alegando que o clube não lhe dava condições para fazer um bom trabalho, não será surpresa se ele assinar com o Palmeiras. A equipe da Vila, no entanto, está em uma melhor situação que seu rival alviverde, que desde que perdeu Caio Júnior, na semana passada, não consegue chegar a um consenso sobre o próximo treinador. Luxemburgo é mesmo o favorito, mas o seu alto salário é um dos pontos que complicam - o clube precisaria da ajuda financeira de parceiros. Mesmo assim, é o sonho dos torcedores e diretores palmeirenses. A demora da definição de Luxemburgo com o Santos é um dos fatores que levaram a cúpula palestrina a enrolar para fechar com o novo treinador. A outra é o patrocínio, que ainda não foi anunciado oficialmente - a Fiat e a Lenovo (empresa chinesa de informática) deverão estampar suas marcas na camisa alviverde no ano que vem. "Como planejador, precisamos saber de tudo antes da definição", explicou Genaro Marino, diretor de Futebol. "Amanhã (hoje) vamos reunir todas as informações", disse o dirigente, que acredita que a reunião de hoje será decisiva. Além de Luxemburgo, o Palmeiras já conversou com Cuca e Dorival Júnior. O primeiro dificilmente deixará o Botafogo e o segundo, olha só, também está cotado na Vila Belmiro. "Estou tranqüilo, sem aquela obsessão de fechar logo com um clube", garantiu o ex-treinador do Cruzeiro, que passa férias em Florianópolis. "O importante é ser lembrado." Dorival não nega que gostaria muito de participar mais uma vez do Campeonato Paulista (foi vice-campeão neste ano, com o São Caetano). Ele sabe, no entanto, que seu futuro depende muito da decisão de Luxemburgo. "Vou ligar pra ele e pedir que defina logo", brincou.