Palmeiras e seus fantasmas voltam ao Pacaembu

As vaias e os aplausos de domingo passado ainda perturbam os jogadores do Palmeiras. A derrota para o Penapolense deixou a relação com a torcida, que já estava desgastada, ficar um pouco pior e ainda provocou a divisão entre os torcedores comuns e os organizados. Nesse clima de incertezas o time volta hoje ao Pacaembu para enfrentar o São Bernardo, às 19h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O que era para ser uma força externa a favor do Palmeiras, tem se tornado um novo problema a ser administrado neste início de temporada. A pressão das arquibancadas mexe com os jogadores que, embora reclamem da excessiva cobrança, admitem estar em dívida pelo vexame do ano passado. O meia Wesley, por exemplo, deixou o jogo contra o Penapolense reclamando que era cedo para tantas vaias.

E com mais uma partida no Pacaembu, fica a expectativa para saber como a torcida vai receber o time. A última vitória alviverde no estádio municipal foi no dia 2 de outubro, quando fez 3 a 1 no Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

"Não queremos dividir a torcida. Temos de pensar no Palmeiras e mobilizar o torcedor. Pedimos apoio de todos para pensarmos em prol do Palmeiras", disse Gilson Kleina.

O desafio do treinador ao longo da semana foi motivar o elenco e não se deixar abater por um simples tropeço em casa. O ânimo foi renovado com a vitória sobre o Oeste, na rodada anterior, mas a angústia voltou após o tropeço diante do Penapolense.

A pressão não é só em cima dos jogadores. Até poucos dias, Gilson Kleina não era apontado como culpado de nada pelo que aconteceu no ano passado e a irregularidade deste ano, mas o som das primeiras cornetas já reverberam no Palmeiras questionando sua eficiência. Nomes como os de Paulo Autuori e de Mano Menezes começam a ser comentados no clube, mas o treinador mostra tranquilidade com o assunto.

"Respeito quando se questiona um trabalho, já que realmente estou iniciando um trabalho em um (clube) grande. Mas muitos experientes passaram aqui e não aconteceram. Não compete a mim falar da minha situação", afirmou o treinador, que resolveu promover importantes mudanças na equipe para hoje.

No ataque. A principal delas é a estreia de Valdivia entre os titulares. Ele não treinou ontem, mas Kleina confirmou a presença do chileno desde o início da partida. Outra novidade é o atacante Vinícius. Ele entra no lugar do volante João Denoni. A mudança permitirá ao treinador testar a formação 4-3-3. "Foi o time que terminou o último jogo. Começa quem está com ritmo melhor. Essa mudança vai estruturar um pouco o time e dar maior criatividade pelos lados do campo", explicou o treinador.

No São Bernardo, o técnico Luciano Dias não conta com o zagueiro Daniel Marques, expulso contra o Botafogo. Márcio Garcia e Luciano Castan disputam a posição.